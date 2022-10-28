11月26日舉行九合一公職選舉及「18歲公民權」修憲案，新北市長侯友宜昨(27日)在臉書貼文談到，「支持18歲公民權，我的態度從沒變過」，一棒接一棒，我們這一代都會要慢慢交給下一代！

侯友宜表示，青年是國家未來發展的動能，更是推動國家向前進步的重要力量。18歲公民權是世界認同的普世價值，也是台灣未來要走的方向。這次他也找來年輕的政治實習生一起參與選舉，在大街小巷進行宣講活動，不只讓他們了解公共政策的形成，更要及早認識民主制度，國家未來的機會與希望，是要靠年輕人共同打拚。

侯友宜認為，成熟的民主社會應該讓更多年輕人參與公共事務、落實公民權，傾聽年輕人的聲音，和他們一起集思廣益，為城市注入新活力，激盪出更多火花，這個國家才會時時充滿活力與希望。

不只如此，侯友宜進一步指出，「支持18歲公民權，我的態度從沒變過，一棒接一棒，我們這一代都會要慢慢交給下一代，我希望下一棒更快速地成長跟茁壯，順利接棒，讓台灣變得不一樣，1126請大家出來投票，讓年輕世代的聲音被聽到」。