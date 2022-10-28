「BLACKPINK」將於明年3月18日來台開唱。（理想國提供）

韓國女團「BLACKPINK」橫掃全球音源榜和各大排行榜、打破各項紀錄，不斷締造歷史，她們本月在首爾KSPO DOME連續2天開唱，順利揭開全球巡演的序幕，宣告啟動，今（28日）也終於正式公布亞洲巡演的好消息。

甫發行的第二張正規專輯《BORN PINK》，不但空降美國告示牌排行榜Top 200專輯銷售榜冠軍，這張專輯同時也成為史上首張銷售量突破200萬的韓國女團專輯，專輯收錄曲〈Shut Down〉在Spotify上的點聽次數已破億，這首歌曲更連續3周攻佔告示牌排行榜Hot 100排行榜及Global 200排行榜。

JISOO，JENNIE、ROSÉ和LISA將自明年1月7、8日於曼谷National Stadium起跑，展開韓國女團史上規模最大的亞洲巡演，接下來的巡演站點包括香港、利雅德、阿布達比、吉隆坡、雅加達、高雄、馬尼拉和新加坡等國際城市。

「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG」將於2023年3月18日晚間7點30分高雄國家體育場（世運主場館）登場，門票將於11月8日上午10點在官方BLINK預購，11月9日上午10點Live Nation Taiwan會員預購，11月10日中午12點在拓元售票系統全面開賣，更多詳情請洽理想國官方臉書。