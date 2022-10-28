苗栗縣銅鑼鄉杭菊即將進入盛開期，參山處邀請大家同來銅鑼遊玩賞花。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉杭菊即將進入盛開期。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉杭菊即將進入盛開期，參山處邀請大家同來銅鑼遊玩賞花。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

深秋時分，正值「11月雪」苗栗縣銅鑼鄉秋日杭菊花開季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處與苗栗縣銅鑼觀光產業協會邀請民眾到銅鑼看杭菊、黃菊花海，共同規劃「銅鑼歲時記．散策小旅行」路線圖，民眾免費加入，就能漫步銅鑼、享受美食、美景，歡迎大家來銅鑼好吃、好玩，還有伴手禮拿。

參山處表示，銅鑼杭菊、花菊花海數大之美，全台獨一無二，且僅在11月開花怒放，全鄉種植60多公頃，是許多網美拍照、打卡必到地點。來到銅鑼的遊客，可以透過「好客銅鑼」LINE導引，走訪漫遊秘境，例如到重光診所，欣賞獨特設計的建物，到傳統銅鑼市場吃吃Q談好吃的蛋餅、阿嬤的稞仔條、到銅鑼窯看超大型的酸菜甕、酒甕，以及參觀友善環境的番茄農場、續緣自然農場等。

參山處指出，到銅鑼遊玩不只有花海田野、美食老街等賞玩樂趣，依「好客銅鑼」LINE到指定景點掃描QR code，還可累積點數，即日起到11月15日止，集滿5點，可獲得一張抽獎券，集越多中獎機會越高，有機會抽獎獲得近千元精美好禮。

苗栗縣銅鑼觀光產業協會理事長林僅迪表示，喜歡老時光、舊建築、慢生活文化的朋友，適合來銅鑼輕旅遊，協會將在11月5日及11日舉辦銅鑼小旅行，目前已經額滿，喜愛慢步調生活的遊客，可以自行來體驗一番。

此外，「2022新竹科學園區工安環保月路跑活動」29日在銅鑼科學園區台灣客家文化館，展示有竹苗區隱藏版遊程、伴手禮、手作體驗等，歡迎到現場的民眾參觀選購。