民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控論文侵權，資策會25日已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職。媒體人「逆風的烏鴉」則踢爆，現任資策會副執行長蕭博仁迄今的職務就有10個，其中有9個兼職，遙遙領先執行長卓政宏，更點名蕭是新潮流與副總統賴清德的基本班底，2017年隨時任行政院長的賴進入組閣，成了資策會的當紅炸子雞。

逆風的烏鴉昨（27）日在臉書發文指出，資策會副執行長蕭博仁曾於2017年1月進入資策會當科法所長，同年12月升任副執行長，且當時還兼任科法所所長，一直到2018年8月才交出去；2018年7月，他還兼任資策會的財務資源處處長，一直兼任到2020年12月；從2017年12月開始，他還兼任「Digi＋數位經濟產業推動辦公室主任」，在資策會可以說是中流砥柱，沒他大概就垮一半的概念。從資策會網站上可見，蕭「迄今」的職務就有10個，也就是有9個兼職，把卓政宏狠狠甩開。

逆風的烏鴉表示，蕭博仁的最高學歷是「中國政法大學法學博士」，其博士論文研究的是大陸的物權法，論文摘要中更出現「台灣地區」，這個在綠營眼中極度「政治不正確」的關鍵字。至於蕭為何會受到重用，因為他不是學者，是政治人物；不只是政治人物，還是民進黨的政治人物；不只是民進黨的政治人物，還是新潮流賴清德的基本班底。

針對蕭博仁的背景，逆風的烏鴉起底，2002年到2011年，他代表民進黨選上兩次台南市議員；2010年賴清德選上台南市長，他先後在2011年8月在台南市府當秘書處長、2014年4月當法制局長，一直當到2016年底，才轉換跑道到資策會科法所擔任所長。至於蕭為何會受到資策會重用，逆風的烏鴉稱，因賴於2017年成了行政院長，蕭也就成了資策會的當紅炸子雞。

逆風的烏鴉分析，這次資策會打高虹安都沒看到蕭博仁出頭，因為對民進黨而言，雖然卓政宏是自己人，但其實只是個「免洗型」的自己人；打高這件事，老實說是有風險的，打不好將來變成戰犯甚至下台的風險很高，這種事情，自己人是「不方便」出來做的。逆風的烏鴉 稱，蕭就是民進黨「真正的自己人」，而且是民進黨準總統候選人賴清德的子弟兵，來資策會是幫派系、幫賴收攏資源的，怎麼可能在這件事情上面冒險呢？打手這種事，當然就交給卓這種「免洗的」就好，反正卓走了這種人還很多。