遠雄集團創辦人趙藤雄等人因涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等，2017年遭檢方起訴；台北地方法院28日判決，趙藤雄判刑7年，前台北市財政局長李述德判刑9年，新北市議員周勝考判囚10年。

檢方偵辦的遠雄弊案共有5大部分，李述德被控在台北市財政局長任內，違法變更興建營運契約草案、設定地上權契約草案原公告內容，逕行增訂地上權及營運資產處分的例外條款，以利遠雄巨蛋聯盟興建地上權住宅銷售謀利計畫，使得台北市政府對於大巨蛋地上權及資產營運控管機制門戶洞開。

大巨蛋弊案前台北市財政局長李述德重判9年。(張鎧乙攝)

大巨蛋消防審查部分，台灣建築中心前執行長許銘文被控濫用職權，違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋公司不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全，在檢方偵辦期間，還把責任推給顏姓下屬。

另 趙藤雄2012年為爭取土城開發案放寬高度及新莊開發案，欲拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，指示下屬將1200萬的設計案交由劉承攬，且不要求折扣，全數給付，讓劉獲181萬多元不法利益，劉在都委會上發言支持遠雄。

趙再透過下屬贈送價值10萬元的高級人蔘禮盒，給新北市城鄉局科長海治平，海於是協助遠雄在新莊開發案上容積率放寬。周勝考為投標大巨蛋土方工程，先虛增旗下勝益營造資本額至1億 元，趙請求周協助相關開發案，並協助疏通反對土城開發案的議員林銘仁，周有意行賄林200萬遭拒。

周於是在2012年9月至2013年4月，多次列席環評審查會發言護航土城開發案，後為協助趙取得新店土地農用證明以免徵1.7億奢侈稅，向農業局長、新店區長請託施壓，核發農用證明。

趙藤雄因本案遭法院裁准5.5億元交保，創下司法史上單一案件被告交保金最高紀錄。