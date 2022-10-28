嘉義市首辦特教科學168闖關活動，小朋友在老師陪伴下玩闖關。（廖素慧攝）

嘉義市首辦特教科學168闖關活動，師生一起參加。（廖素慧攝）

嘉義市首次辦理「特I＋科學FUN心玩」闖關活動，28日在嘉北國小舉行，闖關內容融入物理、化學、數學、科技，引導特教學生動手做來親近科學，市長黃敏惠肯定專門為殊教育學生設計科學活動，就是落實「普特共榮」教育的理念。

這場「特I＋科學FUN心玩」活動，由嘉義市政府、高雄師範大學特殊教育中心及財團法人台灣郵政協會合作辦理，有8＋1關，有形狀配對、積木排排看、「空降奇兵」認識摩擦力在生活中的運用、太陽能車等，全市84名國中小集中式特教班學生首次玩闖關，闖關成功的學生特別嗨。

黃敏惠表示，每一關教學採用DOE模式（Demonstration示範﹑Observation觀察﹑Explanation解釋）進行，老師帶著學生「動手做、做中學」，用實際動手來引導、激發學生對科學的興趣，讓孩子在玩樂中學習，效果最好。

高師大特教中心主任蔡明富教授表示，此次活動的各關卡經由課程調整、動手DIY，培養特教學生探究科學的興趣，開啟他們多元的學習視野，同時符合108新課綱的精神，為特教學生帶來不一樣的科學學習經驗。

市府教育處長林立生表示，此次科學闖關活動，提供特教學生跨領域多元學習的機會，成功闖關的孩子可以獲贈科學小禮物，獎勵孩子們樂於學習。