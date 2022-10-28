衛福部官員密會陳時中 王必勝曝「談話內容」：人生還有真感情

九合一大選倒數1個月，中央流行疫情指揮中心團隊昨晚赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，包括衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝和指揮中心發言人莊人祥，此舉引發外界聯想。王必勝今天回應「除了選舉以外，人生還有真感情和人情義理」，呼籲外界不需要擴大引申，不要過度解讀。

外界質疑，指揮中心團隊親赴陳時中競選總部，是為了討論高端疫苗近期遭爆料有陸資介入一事，討論對外一致說詞。王必勝回應，除了選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理，這是日常生活都會發生的事情。

王必勝指出，和陳時中候選人900多天來並肩奮鬥，這是患難真情，沒有做事的人沒辦法理解；有些同仁夥伴100多天沒有和他見面，因此聚一下，像以前一樣吃東西聊天，不需要擴大引申，也不需要動用資源偷拍。

王必勝透露「我們聊了羅副（羅一鈞）唱歌比較好聽，還是候選人（陳時中）唱歌比較好聽，這個議題討論很久，還有一些生活的酸甜苦辣」。他也強調，如果真正要討論什麼，也不需要到現場，現在打電話視訊也很方便，「陳候選人已經離開衛福部和指揮中心，我們不會和他討論政策相關問題」。

高端二期臨床試驗委託「丘以思」公司遭爆有陸資，王必勝昨天在臉書發文稱是「烏龍的選舉操作」，更批評在野立委「牛頭不對馬嘴」。他今天再度回應，所有臨床試驗都由衛福部食藥署以GCP規範來監督，高端在去年6月有經過查驗，臨床試驗品質和資料保存都沒有問題；至於公司是什麼股權，不在查核範圍內，只要是合法設立的公司，當然有可能合作，而且是高端委託他們，不是衛福部和他們合作。