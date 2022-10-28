內惟藝術中心試營運，11月1日起「邀好鄰居搶先開箱」！高雄市長陳其邁昨(27)日在臉書表示，這座絕美的白色輕量建築，位在馬卡道路上，緊鄰兒童美術館，距離輕軌內惟藝術中心站走路更只要一分鐘。

內惟藝術中心即將試營運，陳其邁指出，這座絕美的白色輕量建築，施工期間一直被圍籬外民眾好奇，如今終於解「惟」！內惟藝術中心位在馬卡道路上緊鄰兒童美術館，距離輕軌內惟藝術中心站走路只要一分鐘。陳其邁提及，輕軌美術館站通車的時候，他說交通平權才能帶來文化平權、生活平權。

「文化，也是縫合的重要媒介」，陳其邁表示，內惟曾經發生許多的臺灣第一，充滿豐沛的人文歷史，是高雄饒富意義的聚落。過去因馬卡道路以西鐵路縱貫線百年阻隔，為了弭平新舊街區藩籬，市府團隊全力整合鐵路綠園道、輕軌捷運環狀系統建設。加上精心規劃的「內惟藝術中心」軟硬體，可望帶動全新發展契機。

陳其邁指出，內惟藝術中心由高雄市立美術館、高雄市電影館、高雄市立歷史博物館三館，一同投入營運，打造新型態藝術中心。更以兩座高規格的影廳，讓電影館延伸到北高雄，要更多精彩好片能夠親近市民朋友。從十月底開始分階段試營運，開放線上實名預約。目前也是影廳的試營運，由高雄電影節打頭陣。整體內惟藝術中心，會在年底跟大家正式見面。

內惟藝術中心試營運預約參觀，預約開放日為10月27日起；可預約日為11月01日起，每週二到週日；可預約時間為11:00-21:00（每小時一場次）；預約網址為http://www.nwac.org.tw。