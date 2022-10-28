雲林縣一名男子聲稱願意賣議員票，遭雲林地檢署通知到案說明，以2萬元交保。（雲林地檢署提供）

褒忠鄉張姓鄉民代表候選人最近以價值200元的醬油禮盒發給該選區多名有投票權的選民，雲林地檢署通知5人到案說明，候選人本人以5萬元交保。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署偵辦東勢鄉林姓鄉民代表候選人吳姓樁腳以1000元對價賄選，聲押吳姓樁腳獲准後，昨（27日）再拘提林姓候選人到案，也聲押獲准。另外，第五選區有一名吳姓選民主動致電給蘇姓縣議員願意「賣票」，地檢署也約談到案，以2萬元交保。

雲林地檢署指出，檢察官27日指揮雲林縣警察局臺西分局、刑警局中部打擊犯罪中心、雲林縣警局刑警大隊、雲林縣調查站、移民署雲林專勤隊將林姓鄉民代表候選人拘提到案，經訊問後，認為林姓鄉民代表候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。

地檢署表示，縣議員第五選區（四湖、東勢、臺西、麥寮）一名吳姓選民，本月間致電向蘇姓候選人稱願賣票，蘇姓議員嚴詞拒絕，地檢署接獲情資後，檢察官蔡少勳指揮臺西分局、雲林縣警局少年隊、調查局雲林縣調查站、移民署雲林專勤隊多日蒐證，昨（27日）約談吳姓選民到案說明，檢察官訊問後認其涉犯刑法第143條之有投票權人要求賄絡罪嫌重大，有羈押原因尚無羈押必要，諭知2萬元具保候傳。

另外，褒忠鄉張姓鄉民代表候選人最近以價值200元的醬油禮盒發給該選區多名有投票權的選民，地檢署（27日）約談張姓代表候選人及4名選民到案說明，選民均自動繳回醬油禮盒，張姓候選人諭知5萬元具保候傳。