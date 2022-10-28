「原創傳媒」公司負責人唐曹（原名唐智超）被控於自2014、2015年間虛偽增資4000萬元，佯稱公司獲利可期，透過盤商販售該公司未上市股票，獲利3000多萬，被依《證券交易法》判刑3年6月確定，但台北地檢署通知他入監時，他以公司需要交接、父親染疫聲請延期報到遭駁回，進而人間蒸發，檢方因他逃匿，已聲請沒收50萬元保證金，另發布通緝。

原創傳媒前身為「小朋友國際股份有限公司」，2014年更名為原創傳媒，以製作紀錄片、微電影為業務主力，聲稱在台灣眾多準備上市的文創公司中，是第一個以搭建新媒體平台（互聯網與移動互聯網）為主要營運目標的公司。

原創傳媒2014年曾宣稱，已與大陸中澤嘉盟基金（主要股東為阿里巴巴馬雲、巨人網路主席史玉柱等人）投資的移通訊聯公司、中國三大電信內容供應商的北京博瑞公司、以及擁有的5萬多部微電影的亞太傳媒公司簽訂戰略合作協議，將攜手台灣多家文創公司進軍全球華人文化娛樂市場。

檢方調查，唐男涉嫌於2014年4月間虛偽增資4000萬元，明知原創公司2013年12月31日累積虧損高達3751萬8693元，已接近當時實收資本額，迄2014年12月31日累積虧損已高達4851萬5828元。

唐男製作原創公司營運計畫書，不實記載公司「實收資本額為8000萬元」、「預估103年淨利1100萬元」、「每股盈餘1.375元」，自2014年6月間起至104年5月底止，對外兜售股票2234張，獲利6000多萬，他分得利潤3105萬元。

今年4月，最高法院駁回唐男上訴，唐男被判刑4年6月確定。北檢執行科傳喚他於7月19日到案執行，唐男具狀表示「因公司業務交接、家父感染新冠肺炎，後續照顧尚待安排」，請求延期報到，但檢方依法駁回並拘提他。由於唐已落跑，檢方日前先向北院聲請沒收唐當年的刑事保證金50萬元獲准，另將對唐發布通緝。