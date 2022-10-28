任賢齊日前拍攝新歌〈在路上〉MV。（相信音樂提供）

任賢齊日前拍攝新歌〈在路上〉MV。（相信音樂提供）

任賢齊出道至今共發行18張專輯，這些年他拍電影、開演唱會、錄節目、支持公益等各方面工作雖十分忙碌，但他始終不忘音樂初心，近日再推出新單曲〈在路上〉，描述成熟男人歷經人生旅途一路動盪，事業家庭最終有一定成就，卻發現一成不變的生活，停滯了自己對未來的想像，不僅歌曲充滿生命，MV也極具史詩級的波瀾壯闊，團隊特別前往雲南香格里拉、麗江、高山植物園雪山等地，任賢齊沿路騎乘重機也徒步登山拍攝，親自走過陡峭山崖、林間小澗、深溝峽谷等景點，壯麗美景盡收眼底，成了他最難忘的一支MV。

意外的是，拍攝過程中任賢齊一度哭到眼腫，他解釋：「為什麼哭呢，不是悲從中來，而是他們叫我半山上對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌，不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到變眼通紅，不停流眼淚，最後大家無奈苦笑為什麼會哭成這樣。」

MV更帶入當地遊牧民族親切生活交流，3天3夜拍攝過程，任賢齊每日只睡4小時，外帶高山反應，對生理可說是一大挑戰，且任賢齊還登上香格里拉的高山植物園雪山，當地海拔三千多米，而他在MV中不停騎重機，拍攝中途他驚覺自己開始氣喘，主動喊停：「我感覺到氣喘，便真的不敢亂來了，導演未叫卡，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在海拔這麼高、這麼遼闊的山脈，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。以前經常去拍旅遊節目秘境指南，學會了不少經驗，都知道在這些祕景之中，一定不能逞強。」

任賢齊出道以來除了在工作上拚勁出名，孝順長輩也是眾所周知，近期正忙於錄製《披荊斬棘》的他，每每在節目中談到家人就忍不住眼眶紅，問起是不是很想家？任賢齊感性表示：「我已經隔離第12次了。隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節目中眼紅紅，是因為唱的歌，談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就泛淚了。但我雖然一直在路上，幸好近年科技發達了，我每天也會跟家人通電話，可透過視訊看到他們，所以還好啦。」