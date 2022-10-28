10月13日國境解封，將迎接闊別2年多的國際觀光客，疫情期間高雄星級飯店莫不升級各項設備，就是要等待國門再次開啟，大聲向旅客宣告「歡迎光臨，高雄準備好了」！高市府觀光局長周玲妏表示，國境開放就是另一個旅遊新紀元的開始，市府與觀光產業全力轉動疫後觀光新型態、拓展觀光能量，吸引國際酒店陸續插旗高雄，自110年起，已陸續新增萬豪、洲際酒店、承億酒店等3家國際知名品牌及國內知名連鎖飯店等高端酒店，共增加約1,100房，就是期待國門開放後，提供更高品質的旅宿服務。

10月13日國境解封，高市府與觀光產業全力轉動疫後觀光新型態，提供更高品質的旅宿服務。(高雄市觀光局提供)

高雄萬豪酒店公關陳禕瀅表示，國境開放前已積極與各家旅行社合作，首波針對日、韓、星馬及泰國，提供專屬優惠。數度蟬連服務評鑑首獎漢來大飯店行銷總監邱子庭指出，高雄漢來飯店對於日韓市場特別重視，已對客房進行改裝並著重空間舒適感與服務提升，並融入智能科技設備，帶給旅客完全放鬆安心有家的感覺，目前積極拓展日、韓及港澳市場。洲際酒店則早已鎖定具有潛力的星馬市場，推出新加坡萌小獅的主題客房、新加坡美食主題月等，讓遊客置身在新加坡的臨場感。

10月13日國境解封，高市府與觀光產業全力轉動疫後觀光新型態，提供更高品質的旅宿服務。(高雄市觀光局提供)

承億酒店總經理戴淑玲說道，飯店24樓的高空泳池不但是全球唯一「高空懸挑透明無邊際泳池」外，更是高雄最新打卡熱點！而身受旅客喜愛的「閱讀廣場」更是可一覽無遺亞洲新灣區的壯闊景致，非常歡迎國內外旅客來高雄親自感受，讓旅行中帶著濃濃的書香。寒軒國際酒店張惠金苓總經理強調，國內外的商務客已陸續回流，國外團體部分，韓國、東南亞、日本已來台踩線，已作好充分準備迎接國際旅客。

高雄福華大飯店對於館內客房及設施大幅改裝，時尚設計深受商務人士喜愛，國境開放後，外籍旅客訂房詢問度也增加許多。H2O水京棧酒店提供貼心的左營高鐵月台接駁及引導客人入房及介紹，此舉讓境外觀光旅客在11及12月已回流訂房。義大皇家酒店積極爭取荷蘭環島團及國外運動團體移地訓練，並推出「命中註定在義起2.0」及「義同饗樂」住房專案。高雄晶英國際行館推薦總裁行館住房包層專案，尊寵獨享全層6間高樓層客房完整隱私空間。高雄福容大飯店則持續進行客房優化計劃與周邊旅遊串連性結合，創造亞流新灣區的觀光浪潮。高雄圓山飯店於戶外花園廣場每周六、日推出星光海陸燒烤，讓旅客們一同享受世外桃源的美麗夜晚。

觀光局補充說明，高雄氣候宜人、交通便利、山海河港各式風格旅遊任你選，且高雄光之塔耶誕點燈、夢時代及義大世界跨年活動，都是必到亮點之一，另外備受矚目的壽山動物園「新動物園運動」也將於年底開園，更能體驗最道地城市魅力；現在高雄星級飯店品質提升、優惠滿滿，歡迎國、內外旅客都安排來趟高雄行旅，感受高雄之好，體驗高雄之美，創造屬於自己高雄最美好的回憶！更多旅遊與住宿優惠資訊，可上高雄旅遊網查詢。