陳漢典更透露很希望能看到楊麗花，心情如粉絲般興奮。（中視提供）

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮於明（29日）晚間7點於臺灣戲曲中心大表演廳登場，今年由郭春美、孫凱琳、徐展元、蘇俊穎等共同主持，典禮以「經典運動場」為主題，由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，全能音樂製作人蘇通達擔任音樂總監，與莊知恆、顏伯駿、謝均安等人，共同規劃精彩盛宴。透過4段精彩的節目，展現出傳統藝術既古典又現代的多元面貌。

陳漢典受邀擔任本屆傳藝宣傳大使，他明晚也將在紅毯頒發今年首度舉辦的「最佳人氣獎」，陳漢典表示：「希望用宣傳大使的身分，讓更多人一起關注這場盛會，加上我同時也是頒獎人，心情沒有像金鐘獎那麼緊張，不用在台下等待頒獎結果，但還是會爭取紅毯第一帥。」

陳漢典更透露很希望能看到楊麗花老師本人，心情就像粉絲一樣非常興奮。而楊麗花今年也將出席傳藝金曲獎，接受文化部長李永得所頒發的「戲曲表演類特別獎」，並由新科金鐘視帝陳亞蘭擔任引言人。

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於明晚7點舉行，6點由典禮嘉賓及入圍者走傳藝大道紅毯入場，中視新聞台、傳藝金曲獎與中視新聞粉專和Youtube頻道、LINE TV、中時新聞網粉專等共同播出。