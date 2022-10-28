選戰剩下28天，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘28日下午在競選總部提出「十大幸福政見」，並緊咬對手鍾東錦要說清楚擔任坤輿公司股東的時間點，是否運用議長權勢，讓縣長徐耀昌配合同意坤輿重起試營運？坤輿黑衣人暴力傷害鄉親的衝突，議長是否涉入？謝福弘呼籲鍾東錦應該誠實面對苗栗鄉親，清楚說明。

謝福弘28日下午在競總召開公布政見記者會中，仍緊咬著坤輿案不放，謝福弘競選總部團隊聲稱接獲公務員私訊，表達近期有候選人涉及投資坤輿掩埋場，又有砂石違法堆置、開採陸砂破壞環境等等爭議陸續被揭發，憂心未來如果有違法犯罪紀錄的人來領導苗栗縣，公務員將會籠罩在權勢壓力下，恐怕影響行政中立，若因為權勢施壓而無法依法開罰，未來再被踢爆的話，公務員恐怕也將捲入共犯結構當中，面臨法律追究責任。

謝福弘強調，鍾東錦應該詳細說明他擔任坤輿股東的時間點，是否與重啟試營運有關？若時間重疊，恐有運用議長的權勢，讓縣長徐耀昌配合同意坤輿重起試營運的嫌疑，無論是長期對鄉親施壓，甚至是黑衣人暴力傷害鄉親的衝突，議長是否涉入？謝福弘呼籲鍾東錦應該誠實面對苗栗鄉親，清楚說明。尤其是現在公務員的憂心與壓力，未來會不會遭受壓力對違法情事睜隻眼閉隻眼？進而讓苗栗縣民受害？因此謝福弘除了提出「十大幸福政見」，也呼籲苗栗不能沉淪，鄉親不能沉默，要讓警察及公務員們依法行政守護苗栗，也守護沒有前科，清白專業的謝福弘。

謝福弘表示，目前苗栗縣人口遭鄰近縣市吸引外流，人口流失以及生育率降低問題急待解決，因此從提高生育補助、友善各項生育環境著手，加上規劃產業園區提升就業、支持觀光產業、升級醫療守護鄉親，要讓苗栗的青壯年幸福成家，安心生養。其中生育補助大幅提高，生育一胎補助新台幣1萬5千元、第2胎以上每胎增加5千元，該胎次為雙胞胎補助5萬元、3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助新台幣10萬元。

謝福弘並公布十大幸福政見，包括，

1、學生營養午餐、課後輔導及教科書免費。

2、推動帶狀觀光產業，建置觀光區塊鏈。

3、農、漁產品加工增加附加價值，讓農業跟觀光一起加值。

4、推動醫學生技園區，升級醫療守護鄉親。

5、推動高鐵產業專區及50公頃以下產業發展園區串聯科技產業鏈，留下人才在苗栗就業。

6、升級原民中心編制為原民處，尊重保障原住民族權益。

7、完成全縣危險路段，如：泰安鄉與南庄鄉明隧道工程，提供更安全交通品質。

8、生態與環境保護，讓廢棄物掩埋場遠離苗栗，有毒廢棄物禁止進入苗栗。

9、安心好生活，守望相助隊費用補助每月一萬元，讓治安工作從基層做起。

10、迎接新生命，第一、二、三胎生育補助，生育一胎補助新台幣一萬五千元、第二胎以上每胎增加五千元，該胎次為雙胞胎補助新台幣五萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助新台幣十萬元。