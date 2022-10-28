文曄(3036)今(28)日召開線上法人說明會，第三季每股賺2.34元，展望第四季，因國際總體經濟與半導體產業處於下降循環，獲利恐季減少37.7%~53.9%，但對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法。

文曄第三季合併營收約為1557億元，季成長19.7%、年成長約31%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約20.6億元，年下滑約11%，以加權平均股數計算稅後EPS約2.34元。累計前三季合併營收約為4137億元，年成長約30%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約64.8億元，年成長約11%，以加權平均股數計算稅後EPS約7.33元。

展望2022年第四季，文曄預估，營收介於1450至1550億元間，營收預估中位數約當年成長16.2%，相較第三季季減少0.45%~6.8%，預估合併稅後淨利歸屬於母公司業主介於9.49~12.83億元間、季減少37.7%~53.9%，以加權平均股數計算稅後EPS介於1.08至1.46元間。

文曄表示，儘管國際總體經濟與半導體產業處於下降循環，文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，透過深耕高成長的產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並且持續進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率。