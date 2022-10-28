行政院副院長沈榮津今（28）日出席研討會指出，政府已啟動離岸風電第三階段的區塊開發，預計今年第四季將完成區塊開發並公告業者獲配名單。預估2035年將帶動新台幣3.1兆元投資金額，新增7.4萬人的就業機會。

沈榮津28日出席研討會致詞時表示，談到我國推動能源轉型，尤其兩個主軸，一是太陽光電，目前裝置容量900萬瓩；再來是離岸風電，2025年達到5.6GW設置目標，預計今年底台灣西海岸將裝置200座風機，希望開發商一起努力。

沈榮津說，將持續引導產業進行綠色轉型，促進綠色融資，帶動我國在離岸風電產業的永續發展。

他也談到擴大綠能市場、促進綠色金融的發展的作法。在提供保證機制方面，協助綠能產業的發展，政府參考國際、國家融資擔保的方式，推動國家融資保證機制，促進國內金融業進一步的參與綠能建設，合作達成綠能願景。

沈榮津說，先前到歐洲考察綠能風電的產業發展時，英國在推動綠色金融值得國內借鏡。

談到綠色金融推動，沈榮津說，行政院各部會推動的綠色金融行動方案，藉由升級至3.0版，提供國內綠色金融發展更強大的後盾，鼓勵金融機構對綠能產業的永續發展，注入資金的活水，活絡整個綠能市場。

沈榮津指出，在持續擴大綠能市場方面，政府已經啟動第三階段區塊開發，2026年到2035年每年將新增1.5GW，開創15GW市場，預計今年第四季將完成區塊開發並公告業者獲配風場名單，預估2035年將帶動新台幣3.1兆元投資金額，新增7.4萬人的就業機會，台灣也積極規畫浮動式風場的示範計畫，用來支持離岸風電永續發展。

沈榮津說，為了打造台灣成為亞太離岸風電產業重要聚落，政府積極形塑離岸風電開發友善融資環境，希望創造共榮發展、多贏局面。