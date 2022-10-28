台北富邦銀行於今明兩日參加在台北世貿一館舉行的2022「台北金融科技展」，現場以「智能科技X數據賦能」為主題，分享北富銀結合FinTech的創新應用與金融服務，包括智能防詐、智能客服以及數位理財等，展現北富銀數位金融的軟硬實力。同時北富銀更憑藉「智慧城市支付平台pay.taipei」獲得第一屆2022台北金融科技獎「商模創新獎」肯定，表彰北富銀所打造的電子支付清分算平台與商業模式深具創新性，能確實解決市場痛點，並具未來發展性。

為了呼應富邦金控「FinTech For A Greener Future 金融科技永續美好未來」的參展主題，北富銀今年展區（攤位編號：A0825）特別以「加氧林木區」為名，除了展現對於綠色環境和永續議題的關懷，現場展出內容更聚焦於智能科技的三大創新應用。

在智能防詐上，北富銀透過AI智能預警模型通報系統分析詐欺類型與交易模式，提早識別可疑帳戶並適時給予客戶友善提醒，用金融科技守護客戶財產安全；在智能客服上，北富銀透過客群分類客製對話機制，實現語音／文字／流程機器人與真人服務協作，以創造最佳服務體驗；在數位理財方面，北富銀打造的奈米投數位理財服務，以數位演算為核心，即時客製化投資組合、獨家專利「切小股」分割技術與快速再平衡機制，讓投資者輕鬆理財。北富銀歡迎民眾蒞臨體驗，只要民眾完成「森林保衛戰」體感遊戲及觀賞智能防詐影片，就可獲得好禮。

此外，為鼓勵金融生態系涵蓋之各種角色發揮功能，促進金融科技的創新與進步，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院今年更舉辦第一屆2022台北金融科技獎，共評選出「商模創新獎」、「技術創新獎」、「共創典範獎」、「國際市場潛力獎」、「金融科技投資獎」等五大獎項，藉此匯集金融產業與科技產業跨領域能量，展現金融科技發展成果，以達到創新、合作、交流、互惠之綜效，其中北富銀的「智慧城市支付平台pay.taipei」一舉獲得商模創新獎殊榮。

北富銀近年積極以「金融即生活，生活即金融」推動創新金融與服務升級，協助台北市政府打造的「智慧城市支付平台pay.taipei」，以便民為核心價值，提供市民零接觸、低成本且便利的一站式公共費用支付服務，市民透過網路便可快速繳納超過80項北市生活圈的公用費用。

藉由「智慧支付平台pay.taipei」，北富銀協助北市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜，大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本。「智慧支付平台pay.taipei」自2017年6月上線至2022年9月，代收帳單累計已超過4,930萬張，代收金額超過新台幣84.49億元，並為台北市庫節省超過新台幣1.05億元代收手續費的支出。由於北富銀整合多家支付業者、多元繳費單位以及多縣市政府之需求，實現帳務整合智慧化的業務創新，實現「市民享便利、業者有商機、市府省費用」的多贏共榮成果。

北富銀資深副總周郭傑表示，看好FinTech未來發展性與高度潛力，且金融服務與日常生活的連結愈形緊密，北富銀將與時俱進，持續結合金融專業、智能科技以及對於客戶需求的洞察力，為消費者打造便捷安全的數位金融生活圈，並將持續發展超越客戶期待的數位金融產品與服務，帶給消費者更好的金融服務體驗。