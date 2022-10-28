新冠肺炎助攻金融數位轉型，FinTech成銀行業突圍利器！繼2018年推出全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，台灣投資型保單領導品牌安聯人壽再次搶得先機、攜手策略合作夥伴遠東商銀，領先業界推出全台第一個全Web介面「安聯行動王PRO－銀行通路適用版」數位保險銷售工具，讓銀行業務人員可以透過簡單、直覺式的易存取Web介面，不用安裝任何程式、不需plug－in，也無須擔心版本更新問題，只要透過瀏覽器即可登入並操作，進一步完善銀行對於資訊安全的要求；聚焦後疫情時代資安威脅層出不窮，「安聯行動王PRO-銀行通路適用版」更以獨家專線的方式進行資料加密傳輸，以最高規格強化保護客戶資料，助銀行通路夥伴於後疫情時代超前佈署資安防護。

後疫情時代，「新常態（The New Normal）」成焦點，安聯人壽面臨這波台灣金融業數位化蓬勃發展、高度應用與迭代優化的新常態，應如何協助通路夥伴成功數位轉型？安聯人壽總經理林順才表示，疫情使民眾減少移動，大幅增加數位通路和線上服務的使用頻率，疫後的民眾對於保險商品資訊的蒐集、瞭解、取得服務和產生交易的流程，將不只存在於線上或線下，而是線上與線下交迭輪替，安聯人壽將以為通路夥伴量身客製品牌專屬之數位銷售工具，協助通路夥伴加速數位轉型，為其創造差異化的核心競爭能力、趕超其他競爭者。即將正式上線的『安聯行動王PRO－銀行通路適用版』，便是台灣第一個依銀行通路特性量身打造的全Web介面數位保險銷售工具！林順才並強調「金融科技是一個數位化的競技場，安聯在FinTech的時代積極參與，也要與我們的夥伴協同合作追隨數位化的腳步，以締造共贏的商機。」

「安聯行動王PRO－銀行通路適用版」第一波合作通路夥伴與遠東商銀結盟，已於10月正式上線啟用。「安聯行動王PRO－銀行通路適用版」是業界首發Web版系統操作介面，不需額外安裝軟體，只要透過瀏覽器即可使用，也無須擔心版本更新問題，除完善銀行對於資訊安全的要求外，更帶給業務人員隨時隨地都能存取資料的靈活性，讓業務人員的步伐與業務並進，從南到北，便利服務客戶。