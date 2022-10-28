台股結束二日好光景，28日再度重挫逾百點，投資人心驚，市場擔憂金融業近期大賣股更加重台股賣壓。金管會主委黃天牧28日在台北金融科技展接受媒體訪問時指出，金融業投資標的轉換是基於業務經營所需，金管會沒有特別想法，尊重業者策略，他強調，金管會重點放在把上市櫃公司治理、永續方面做好，他強調中長期台股還是基本面良好，投資人宜「審慎選股、注意風險」。

金管會公布，本國銀行業2022年9月大賣台股1,365億元，引發外界關注。黃天牧指出，銀行投資標的轉換是基於業務經營所需，這個金管會沒有特別想法，尊重業者策略，台股量不至於說受到1,000多億影響。

黃天牧指出，金管會重點還是放在資本市場上，還是優先把上市櫃公司治理、永續方面做好，提升上市櫃公司國際能見度與吸引力。

黃天牧強調，台股殖利率5.34％左右，本益比9.4倍、9.5倍左右，上市櫃營收截至2022年9月底年成長10％，都是台股的基本面，即使現在遇到通膨、美國升息等挑戰，但只是個過度期，中長期台股還是基本面良好，投資人還是要審慎選股、注意風險。

至於國發會近期發布景氣燈號低迷，黃天牧指出，國發會的預估金管會都相當注意，會再觀察，但目前上市櫃營收穩健且亮眼，後續會特別注意。