今年金鐘獎Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》與師傅黃子佼拿下「綜藝節目主持人獎」，而Lulu同樣入圍該獎項的《綜藝大熱門》再度槓龜，儘管如此，該節目工作人員仍替Lulu感到開心，甚至在休息室貼著一張畫，而畫上的一句話，更是讓Lulu相當感動。

今(28日)凌晨Lulu在臉書上分享，在大熱門錄影時，發現休息室的門口貼著一幅畫有主持人吳宗憲、陳漢典及Lulu三人拿著金鐘獎座的圖案，並寫著：「Lulu有Lulu的家得獎了！我們也要有大熱門的家！」讓Lulu感到驚喜又溫馨，更直呼：「超可愛」。

事實上，在金鐘獎典禮前，Lulu的妹妹就有親手繪製「集氣桌布」，並於畫上寫著「Luluの家（Lulu的家）」，畫中還有Lulu抱著金鐘獎盃坐在地上的圖案，而當Lulu得獎後，也將桌布圖案更新，將原本「坐在地上的Lulu」改到沙發上，相當可愛。

然而，Lulu透露，大熱門的工作人員在得知她得獎時也非常開心「聽他們分享當天有多努力為我尖叫我真的很感動，你們都是我的家人，愛死你們了」，最後，Lulu也表示「典禮就一天，做節目是要做一輩子的！開開心心地繼續錄下去吧！！！」