數家外媒報導，根據消息人士透露，特斯拉執行長馬斯克已經完成以440億美元收購推特（Twitter）的交易，讓這位全球首富入主並掌控了世界上最具影響力的社群平台之一。

知情人士透露，馬斯克周四旋即開除了推特執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及政策負責人Vijaya Gadde。

推特拒絕對此消息發表評論。

這筆交易終於塵埃落定，讓今年以來不斷困擾著推特業務、員工和股東的不確定性煙消雲散。

馬斯克在4月宣布與推特達成收購協議後不久便又反悔，過去這幾個月來，他以推特未如實提供假帳號或機器人帳號數目以及推特吹哨者舉報為由，試圖在這場交易中全身而退。

在完成交易後，馬斯克和推特便可避掉原定於本月早些時候開庭審理的法律戰，但他隨即開除一些推特高層，也給推特的未來以及該社群平台影響的社會各個角落帶來許多新問題。

馬斯克曾經表示他可能重新檢討推特的內容審核政策，以支持「言論自由至上主義」，也曾表示他不同意推特永久封殺那些一再違反其規則的人，這表示一些先前被禁言、有爭議的用戶可能在推特重新復出。

許多人將緊盯著馬斯克多快如他之前所說的，讓美國前總統川普重返推特，這個時間點可能對即將到來的中期選舉和2024年總統大選造成重大影響。