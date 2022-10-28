北市消防局表示，10月後北台灣已進入秋季，各地氣溫逐漸下降，並因為東北季風帶來雨勢，民眾使用除濕機的機會增加，但稍有不慎可能就會釀災，北市這個月已發生兩起除濕機火災意外，提醒除濕機從產品選購到使用習慣，千萬要謹記安全覺知與使用規範，以慎防除濕機火災發生。

這兩起除濕機火災，都是因為天氣濕冷，使用除濕機加速衣物乾燥，其中1起案件在房間內使用10分鐘後即起火燃燒，所幸均未造成人員傷亡。

消防局呼籲，除濕機屬長時間使用，且電功率較大的家電產品，應使用獨立插座，避免接續於延長線上，或避免與其他電器產品共用迴路。使用時出風口及進風口應保持周圍淨空，避免晾掛衣物阻礙通風。另檢視電源線有無遭鼠咬破壞或收納不慎造成被覆受損、除濕機滿水停機功能是否正常，避免發生危險。

消防局表示，使用除濕機應謹記電氣火災防範口訣「五不一沒有」，並至經濟部標準檢驗局網站查看是否為瑕疵召回機型，一旦確認應立即停用，儘速聯繫廠商辦理檢修更換。目前已有12廠牌計54種機型列入召回商品，詳細資訊可上標檢局網站查詢(https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=70813&ctNode=4735&mp=65)