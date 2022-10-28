為促使事業單位辦理職業災害預防並加強職業安全衛生管理，針對僱用50人以上的事業單位，職災保險費率採實績費率制，並以近3年職業災害保險給付總及職業安全衛生辦理情況計算，據勞保局統計，有84家事業單位職業災害費率遭加徵50％，最高上看0.69％。

依「勞工職業災害保險及保護法」規定，明年度適用實績費率對象為僱用員工人數達50人以上的投保單位，其行業別災害費率增減值，依各適用單位2019年1月1日起至2021年12月31日共3年的職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比率及職業安全衛生辦理情形。

勞保局納保組副組長吳依婷表示，明年度適用勞工職業災害保險實績費率之投保單位共1萬9259家，較去年增加6456家，主要是災保法下修實績費率適用員工人數從70人下修至50人，其中減收者計1萬4210家、加收者計3377家、維持原行業別災害費率者計1672家，2023年不再適用者計143家。

吳依婷提及，職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比率可加減徵30％及職業安全衛生辦理情形則可加減徵20％，意謂最高可加減徵50％，其有84家業者中遭加徵至50％，並以營建業、製造業等行業為主，有6家則減徵至50％。

吳依婷呼籲，員工是企業最重要的工作夥伴，事業單位應致力職業災害預防作業，重視職業安全衛生管理，共創優質工作環境，並可降低職災保險費率，達到雙贏效果。