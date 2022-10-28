KID（左起）、吳宗憲、坤達主持的《綜藝玩很大》拿下第57屆電視金鐘最具人氣節目獎。（三立提供）

日前在「第57屆電視金鐘獎」以近10萬票獲得最具人氣節目獎的中視、三立外景實境《綜藝玩很大》為慶祝8周年，繼《一路向北》、《玩上合歡山》特別企劃後，讓主持群吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達挑戰難度升級的「888公里哈雷環島之旅」，3人必須在5天內騎完全程，對體力和耐力都是一大考驗，吳宗憲說：「我是第一次騎離開台北。」坤達則表示這是自己第一次環島，最扯的莫過於KID，因為他剛考過駕照的第一次上路就是環島，相當熱血。

除了為期五天的環島，要帶著觀眾深度體驗臺灣之美之外，路途中還有許多藝人好友前來慶生祝賀，包含了鬼鬼吳映潔、姚元浩、凱莉、熊熊、惟毅、林曜晟、風田、竇智孔、黃豪平、郭源元、詹子晴、曹佑寧、Vicky、焦凡凡、董仔、梁文音、CHING G SQUAD…..等，超大陣仗，好不熱鬧！每個人當然還要一起完成關卡來決定獎懲，久沒玩遊戲的吳宗憲，得知自己也要下海挑戰，整個臉色大變，怒喊：「我騎車騎到手還在抖，怎麼還要闖關啊！」無奈想逃避的表情，更是笑翻全場！

因應疫情趨緩，久未舉行大型見面活動的《綜藝玩很大》，也特別選在八週年生日這天，在高雄夢時代舉辦粉絲見面會，現場很多人都是一大早就來排隊卡位，只為了近距離見上主持人一面，吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達就在近萬名粉絲的夾道歡迎下，騎著重機帥氣入場，三位主持人經過長時間騎乘重機的疲累，在看到現場被粉絲擠得水洩不通的那一瞬間，整個完全消失！不但活力滿滿地和粉絲玩遊戲同樂，更演唱經典歌曲「笨小孩」，讓大家聽得如癡如醉，最後活動就在主持人與粉絲們一起喊出「綜藝玩很大生日快樂！！」畫下句點，場面相當壯觀感人。