第四屆台灣貢獻獎揭曉！本屆兩位獲得這項殊榮的得獎人是侯孝賢導演與張上淳醫師。

頒獎典禮在2022年10月28日下午舉行，由知名主持人李四端主持，在台灣貢獻獎捐贈者蔡萬才先生的家屬蔡明忠董事長分享辦獎由來之後揭開序幕，並由評選委員會主任委員劉兆玄公布得獎名單。

侯孝賢導演透過卓越的電影創作與成就，讓台灣的真實故事躍上鏡頭、走向國際，而榮獲台灣貢獻獎；張上淳醫師則是因為防疫有功，從SARS到新冠肺炎都守護台灣，而榮獲台灣貢獻獎。

張上淳醫師今天親自出席頒獎典禮，已經75歲的侯孝賢導演則因為確診還在休養，由其公子代表領獎，並且轉達侯導要一直拍電影的心願。

侯孝賢導演曾獲母校台灣藝術大學頒發名譽博士學位，張上淳則是從台灣大學畢業後，先到台大醫院服務，後來也擔任母校的副校長。

第四屆蔡萬才台灣貢獻獎的評選委員包括了林懷民、蔣勳、張忠謀等各界領袖。