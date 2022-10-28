2022世界盃足球賽將於11月20日至12月18日在卡達登場，新北市體育規畫一系列線上、線下活動，並比照4前年，將在冠軍之夜邀請民眾一起到戶外透過大螢幕欣賞比賽，為支持球隊加油吶喊，今年新增運動嘉年華體驗，揪大家一起到新北瘋世足！

為強化市民參與足球運動風氣，同時推廣全民運動，體育處在2022世界盃世界足球賽冠軍戰期間規畫一系列線上、線下活動，並在冠軍戰當日進行實況轉播，以形塑城市足球運動氛圍。

體育處長洪玉玲表示，無法出國親臨現場觀賽的球迷，與其自己在家看電視加油，不如走到戶外，跟著大家一起看大螢幕電視為喜愛球隊加油，冠軍之夜直播賽事地點目前尚未確定，板橋第一運動場田徑場與新莊田徑場都是選項之一。

洪玉玲說，之前冠軍之夜只有提供戶外直播服務，這次更希望有系列周邊活動，讓大人小孩都可以來參加，2018年冠軍之夜吸引約5000人到場觀看。

今年規畫有足球友誼賽、足球闖關親子活動，啦啦隊、體育展演、樂團、藝人演唱、動體驗互動攤位、胖卡餐車等活動，讓民眾可以從早玩到晚，有吃有玩又有看。至於線上活動，則有預測冠軍抽大獎等。

而直播賽事的大螢幕，洪玉玲說，絕對會比2018年的300吋來得更大！