全球首富、美國電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）開除了先前禁掉特朗普（Donald Trump）的推特高管，因此人們猜測這位前總統可能會重返該平台。

據英國《獨立報》（The Independent）28日報導，該公司法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）是馬斯克在27日晚間完成440億美元（近1.41兆新台幣）交易時解僱的高管之一，蓋德女士在Twitter決定禁止川普與推特執行長傑克多西（Jack Dorsey）當時在一個私人島嶼度假的決定中發揮了核心作用，在2021年1月6日美國國會大廈發生親川普的國會山莊之亂後，川普的帳號被推特前董事會禁止，並被迫建立自己的社群網路平台Truth Social。

Vijaya Gadde,fired by Elon Musk.The woman behind suspension of Former President Trump's account. 👏😄 pic.twitter.com/xA9YIXkQSX — Ajay Sehrawat (@IamAjaySehrawat) October 28, 2022

除了推特禁令外，特朗普還因一再否認美國總統大選結果和傳播錯誤信息而被禁止使用Instagram和Facebook。當時馬斯克就公開批評了Twitter決定禁止特朗普先生進入該平台。

馬斯克在今年早些時候的一次財務會議上稱這個決定（封掉川普帳號）是一個「錯誤」，但沒有直接說明如果他接管公司，他是否會扭轉它。

「我確實認為封禁川普帳號是不正確的，」馬斯克在5月表示。“我認為這是一個錯誤，這個舉動等於切割了美國一大部分的人民，而且最終也沒有造成川普真正的失去話語權。」

在這項禁令之後，川普一再表示他不會離開Truth Social回到推特。不過27號晚上，關於川普可能回歸的猜測在推特上盛行，在計劃讓Truth Social上市的空白支票公司5月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，據稱川普將不得不限制自己使用其他社群網路平台。

這包括特朗普先生沒有義務在Truth Social上發帖，也不允許在6個小時內在另一個社群網路平台上發布相同的貼文，但是他仍然可以隨時通過個人帳戶在任何平台上自由發布有關政治信息、政治募款或投票活動的信息。