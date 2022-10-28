因疫情睽違兩年的台北金融科技展28日在世貿中心展覽一館華麗登場，各家金控皆展現最新最炫的金融科技，而最大亮點即「元宇宙分行」，包括中信銀行、台新銀行都可體驗到虛擬實境。中信金控科技長賈景光28日表示，「元宇宙題材」無疑是2022年最大亮點，中信數位轉型策略就是用金融科技將金融運用到每個地方，中信銀預計2023年「元宇宙分行」就可上線。

中信金控科技長賈景光28日表示，中信銀「元宇宙分行」預計2023年民眾就可用二方式來體驗，一是家裡有VR設備的民眾可在家裡體驗元宇宙分行，二是家裡沒有設備的民眾可到中信實體分行體驗元宇宙分行，另外，也會推出手機、電腦版，初期只有「諮詢」功能，未來待法規開放會再擴大交易功能。

賈景光表示，新型冠狀病毒疫情加速金融服務數位化，中國信託為台灣數位金融發展先行者，秉持企業創新精神，培養區塊鏈、客戶體驗、AI等科技專業團隊，也透過內外部創新合作與提案刺激創新思維，讓創意得以落地，歡迎民眾親臨FinTech Taipei 2022台北金融科技展，體驗中國信託無所不在、無時不在的服務。

中信金控今年在金融科技展場中引領民眾戴上虛擬實境（VR）頭盔，首度曝光「元宇宙分行」，在虛擬世界中體驗不同空間的分行場景，可隨喜好選擇虛擬行員互動、體驗投資風險分析、理財諮詢等服務，現場民眾反應熱烈、充滿好奇，積極體驗穿梭虛實、滿足全通路體驗的創新金融服務。

中信銀行董事長利明（南犬）表示，今年以「隨行金融 虛實穿梭」為主軸參展，中國信託金控整合銀行、保險、資融等各子公司共七大項創新金融應用展區，運用虛擬實境（VR）及混合實境（MR）技術，全新打造串聯虛實交易的「元宇宙分行」，以及著重普惠金融與環保的「ESG永續金融ATM」，另外推出涵蓋人工智慧（Artificial Intelligence, AI）機器人投資、親子、個人化「Home Bank APP」、結合AI影像辨識生理數據等技術的「i健康 一站式健康管理」，以及即將推出的「Fula付啦 先買後付」最新金融科技應用。

值得一提的是「ESG永續金融ATM」專區有多項中信銀行ATM機臺的獨家技術，如支援多達12國語系服務，及身、視障朋友最友善、便於操作的ATM機臺，以及中信銀行與內政部警政署刑事警察局合作規劃，將推出智能防詐即時通報系統，未來也將攜手財金資訊股份有限公司及同業，推出「跨行身分驗證」服務，打造最完善的普惠金融服務。