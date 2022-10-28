推特暱稱「榕兒」的22歲張姓女直播主，坐擁16萬粉絲，她曾在屏東縣恆春鎮墾丁大街、南灣沙灘、台中高鐵站、雲林縣西螺鎮西螺大橋等地全裸露出，並招募收費會員，獲利200多萬。警方登門查緝時，張女還正在全裸直播，本案也是台灣首宗在推特色情直播群被查辦的犯罪案件。彰化地方法院今將邱姓攝影師、張女2人依13個公然猥褻罪及網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，分別判處拘役120日及100日。可易科罰金，全案可上訴。

桃園市警龜山分局去年8月在網路巡邏時，發現張女與邱姓男子合作，在墾丁大街南灣沙灘、台中高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所拍攝全裸猥褻、性交影片、照片博取聲量。待推特粉絲增加後，再利用社交軟體「Telegram」、「LINE」成立會員、直播群組，然後放置大量性虐待、性交、猥褻圖片、影片；網友若要加入，需1次繳交6000元。

警方發現，邱男為了吸引更多會員，不定時舉辦「福利活動」讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，收費會員超過數百名，每月賺取數十萬元，估計已入帳200多萬。

警方在8月31日見時機成熟，報請彰化地檢署指揮偵辦，在彰化縣員林鎮1處透天別墅拘捕正在直播的邱、張2人。當時張女全身赤裸，讓入屋查緝的男警不敢直視，請她快點穿上衣服。現場除了直播設備，警方還發現大量情趣用品及1輛賓士車，警方訊後依妨害風化罪嫌，將2人移送檢方偵辦。

據了解，榕兒作風大膽，甚至還在推特張貼全裸僅綁繩子，疑似在電影院影廳拍攝的照片。榕兒還留言，「覺得我的日常生活很不可思議，怎麼可以毫無羞恥的光著身子出門。」他也分析，推特上已經有不少情色直播主，粉絲數量動輒數萬、數十萬，直播主也常有所謂破幾萬追蹤就放置情色影片、照片的「福利」，收費活動更是司空見慣。不少直播主也會各自有如性虐待、多P等特色活動來吸引粉絲。

彰化地院審理後，張女依共同犯公然猥褻罪共13罪判處拘役20日、共同犯以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處拘役30日，應執行拘役100日，可易科罰金;邱男依共同犯公然猥褻罪，共13罪，各處拘役40日，又共同犯以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，處拘役50日。應執行拘役120日，兩案可易科罰金，仍可上訴。