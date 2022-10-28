張文綺（右二）搞丟旅費崩潰落淚。（東森綜合台提供）

東森《花甲少年趣旅行》明（29日）將由新的組合「洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖」帶大家遊台南。目前單身的張文綺，坦言抱著來相親的心情，本想藉機跟另位少年體驗戀愛的感覺，沒想到出現的是潘君侖，笑說：「雖然跟我期待的有點不太一樣，但因為他很貼心，所以這次一同出遊我也很放心。」

第一天當導遊的張文綺，安排許多台南戀愛熱門景點，且擬定好戀愛作戰計畫，希望過程中能讓潘君侖主動對她做3件暖心的舉動，讓她感受到愛的感覺。一旁的苗可麗打趣地說：「如果3次都沒有，我就幫妳叫車（回台北）了。」

但張文綺當導遊的第一天狀況連連，在陶藝創作教室時，意外將作品甩到洪榮宏的腳上，自責不已的她當場崩潰大哭，苗可麗見狀還以為她在演戲，希望她藉機再推她跟潘君侖一把。後來更發生她把3萬多元旅費弄丟，怎樣都找不到的狀況，最後才知道是導演為了要警惕她不要再把包包隨便亂丟的小插曲。

面對接踵而來的各種狀況，張文綺再次忍不住落淚，她說：「在其他節目根本不可能看到我這樣，第一個不可能看到我哭，第二個不可能看到我發脾氣。」完完全全將真實流露的一面獻給了《花甲少年趣旅行》。《花甲少年趣旅行》第2季每周六晚間8點在東森綜合台首播。