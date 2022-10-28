保時捷(Porsche)周五公布財報，第三季營業利益為年增40.6%，來到50.5億歐元；銷售來到267億歐元，高於去年同期的231億歐元，為年增15.7%。

此為該豪華車廠自IPO上市以來，首次公布財報，第三季的營益率為18.9%。該公司周五並堅持了全年的營益率指引為17%至18%，中期目標為17%至19%，長期目標是20%。

該德國車廠在聲明中說，獲利的上揚，是在營收成長15.7%和交車量僅增加2%的情形下實現的，顯示業績表現主要是來自於匯率的影響，推高了每輛車的獲利率。

財務長Lutz Meschke說：「從政治、經濟和社會角度來看，2022年第三季相當動盪，極具挑戰性。不過我們成功將保時捷上市，並實現了飛躍成長」。

保時捷已經在9月28日於法蘭克福股市上市。並在上市之後取代前母公司福斯集團，成為歐洲市值最高汽車公司，截至周四收盤，保時捷股價為99歐元，高於發行價的82.5歐元。