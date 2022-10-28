日月光投控(3711)第三季每股盈餘創歷史次高，雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光股價已修正，且公司payout ratio一向維持60~65%，殖利率高，因此法人維持日月光買進，目標價103元。目前三大法人仍偏多，助力周五在大盤大跌逾百點時，日月光股價強勢逆漲，收漲2.00元或2.54%，報80.7元，繼本月初後成功重返80元大關。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光投控而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶簽約長期服務協議至2023年，今年第四季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。

日月光投控受惠大客戶新產品推出，今年第三季合併營收1886.26億元，季增17.57%。其中IC ATM營收988.31億元，季增4.03%；第三季EMS營收為906.65億元。由於EMS占營收比重提高，日月光投控整體合併毛利率季下滑1.30個百分點至20.13%。今年第三季稅後EPS為4.03元，創下單季歷史次高。

法人預期，2023年整體市況趨緩，日月光期望2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。且持續看好車用ATM，2022年車用ATM營收將有機會達到10億美元，年增可望超過5成，占公司營收比重7%。

終端需求不佳，半導體市場面臨庫存修正，不過Networking和Automotive相對其他產業具成長動能，除消費性電子，現在工業用也面臨庫存調整，法人預估，日月光今年第四季平均產能利用率較今年第三季下滑，封裝產能利用率將從80~85%下滑至75~80%，測試產能利用率也從80%下滑至75~80%，日月光用1美元兌台幣匯率31.8計算，法人預期，日月光今年第四季IC ATM營收季減5%，EMS營收季比將成長。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑，今年第四季IC ATM毛利率略低於今年第一季的27.5%，EMS營業利益率和去年第四季的4.4%相當。今年第四季整體集團合併毛利率將會低於今年第三季，預估日月光投控第四季稅後EPS達3.55元。2022年稅後EPS 14.17元。日月光投控2023年稅後EPS估達10.56元。