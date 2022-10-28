聯發科(2454)今(28)日舉辦法人說明會，第三季每股賺19.54元，第三季毛利率為49.3%，與第二季相同，累計聯發科前三季每股已賺62.94元。

聯發科第三季合併營收為1421.61億元，季減少8.7%，年增加8.5%，單季合併毛利率為49.3%，與第二季相同、較去年同期增加2.6 個百分點；單季本季合併營業利益為330.54億萬元，季減少15.6%、年增加12.9%，單季淨利為新310.85億元，每股盈餘為19.54元。

聯發科第三季營業毛利為700.95億元，季減少8.7%、較去年同期增加14.5%，單季毛利率為49.3%，與第二季季相同，但較去年同期增加2.6 個百分點，主要因產品組合變化。

聯發科第三季淨利為310.85億元，季減少12.7%，較去年同期增加9.6%。本期淨利率為21.9%，低於前一季之22.9%，高於去年同期之 21.6%。每股盈餘為19.54元，低於第二季的22.39元，高於去年同期的17.92元，第三季淨利、本期淨利率與每股盈餘較前第二季減少，主要因第三季季營收較第二季減少，聯發科第三季淨利、淨利率與每股盈餘較去年同期增加，主要因第三季季營收與毛利率皆較去年同期提升。