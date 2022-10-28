台北金融科技展重返實體28日盛大展開！近兩年受疫情影響，FinTech展改為線上舉行，2022年重新回歸實體。金管會主委黃天牧28日在開幕致詞表示，金融業和科技業以及新創業者合作，不是「零和遊戲」而是合作，他以前英國首相邱吉爾金句「悲觀主義者在每個機會裡看到困難；樂觀主義者在每個困難裡看到機會。」勉勵業者。

由金管會指導、金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展（FinTech Taipei），在睽違兩年多後實體回歸，以「More Fintech，More Different」為題，28日在台北世貿一館開幕。並由行政院副院長沈榮津、金管會主委黃天牧、金融台灣金融研訓院院長黃崇哲等人共同揭幕，見證台灣FinTech金融創新的成果。黃天牧認為金融科技有個重要的里程碑是在2015年5月經濟學人有篇報導封面引用莎士比亞鉅作哈姆雷特給王子的一句話「slings and arrows」彈弓投石器與箭首來比喻，金融科技的創新是金融業的磨難，當時預估對銀行、保險業有不同程度影響，但近年發展看來是合作較多。黃天牧致詞表示，金融業和科技業的發展他看到了三個現象，一是合作。金融業與新創科技業者不是「零和遊戲」、不是你死我活，而是大家相互合作。

二是「獨創性」。他也指出，國內金融科技在這7年的發展過程當中，遇到疫情亂流，但也因為疫情無法面對面，金融業和科技業所激發出的創意，反呈現出金融科技最大的獨創性。

三是以人為本。金融科技發展以來，有35億人口從沒有銀行帳戶變成有帳戶，是了不起的成就，也是金融科技最大成就與價值，獲利是重要目標，進一步服務更多民眾，金融科技只是創造更多有錢人不是目標，而是普惠金融。「進一步服務更多的民眾尤其金字塔底端的民眾，是金融科技發展中最重要的價值」，如果沒有掌握這樣的正當性和價值，金融科技只是創造更多的有錢人，這不是金管會推動金融科技的重要目標。

黃天牧也坦言，主管機關面對金融科技的發展，有兩大挑戰。一是監理界限問題，設的過嚴阻礙創新，設的過鬆卻有風險。二是是民眾的信賴，畢竟科技帶業給民眾效率，民眾還是擔心資安的問題，因此要如何取得民眾的信任，金管會未來為繼續努力。