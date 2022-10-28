藝人李妍憬昨(27日)曬出AV導演圤智雨赤裸上半身的床照，接著大方認愛：「我死會了」，隨後圤智雨也公開兩人會在一起，愛犬扮演關鍵角色，讓大批網友獻上祝福，不過圤智雨稍早突然在Instagram上傳李妍瑾半夜喝醉的影片，失控脫序的行徑笑翻眾人。

圤智雨在Instagram上傳李妍瑾喝醉的影片，畫面中只見她穿著細肩帶低胸背心和熱褲，一對傲人北半球看起來相當養眼，接著坐在地板上拿著酒瓶放聲啜泣，讓圤智雨忍不住詢問：「你怎麼啦」，她則是不耐煩回應：「你自己知道啦」，接著被問到為何想喝酒？她則強調：「地方媽媽需要酗酒才能舒壓，如果妳的男友不了解妳，然後妳還要面對工作壓力，然後看到妳男友天天躺在床上，躺到快殘廢說職業倦怠，X的，我也倦怠啊！我也很想休息啊」。

李妍憬失控脫序的影片被圤智雨PO上網。(bcbcbabe IG)

接著只見家中兩隻愛犬不肯接近李妍瑾，讓她情緒崩潰表示：「眾叛親離的感覺」，接著便抱起愛犬直呼：「牠是我的寶貝」，說著說著又立刻掩面大哭起來，失控脫序的行徑立刻被圤智雨大肆嘲笑，李妍瑾似乎也察覺自己太過失控，連忙解釋平常情緒起伏沒那麼大，坦言應該是喝多了。

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