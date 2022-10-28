悠遊卡公司不斷擴充新服務，今宣布悠遊付與全鋒事業合作，推出會員登錄享有30公里免費道路救援服務一次，每月開放2500個名額，希望能再擴大悠遊付市場，台北市長柯文哲出席記者會，開玩笑表示，6個月共提供15000個名額，等大家用習慣再來收費，更強調悠遊卡不斷再擴充市場，下一步也將進入日本本島，成為最有用的電子票證。

柯文哲致詞時表示，悠遊付電子帳戶可以直接用手機加值悠遊卡，現在與全鋒拖吊合作，登陸即享有30公里拖吊免費，目前一個月有2500個名額， 六個月15000名，藉由此活動推廣一卡一通一付。柯最後表示，每天不斷做事、就一直進步，不斷進步是很重要的文化。

而全鋒事業董事長紀春錦表示，疫情期間民眾用車量大減，現在進入後疫情時代，民眾開始出遊，伴隨而來的拖吊服務需求也會升高，因此推出與悠遊付的合作服務，除了推廣悠遊付以外，也能讓民眾更熟知全鋒事業品牌。

自11月1日至2023年4月30日止，悠遊付會員在「悠遊全鋒道路救援活動」專屬網頁完成登錄，自登錄次月15日起六個月，可享有全鋒30公里的道路救援服務一次，每月限定登錄名額2500名，每人限登陸一次。

車主除了拖吊服務外，悠遊卡公司也舉辦「悠遊卡All in 嗶卡賺5％」活動，自登錄日起開始累計消費金額，每卡消費滿2000元即得100元回饋。若是悠遊付會員登錄的悠遊卡，滿額即會由系統自動回饋至悠遊付帳戶中，限額5萬名。