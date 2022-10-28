【LIVE直播】故宮被爆打破國寶疑似隱匿 院長吳密察最新回應

國民黨立委陳以信今(28日)在立法院國是論壇中爆出故宮打破文物，院長吳密察稍早說明，破損瓷器目前第一件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序，但他也坦言故宮文物「沒有保險」。吳並坦言此三件並沒有保險對此，此言引發外界關注，有網友直說「民進黨執政，什麼問題都是全民負擔」。

故宮說明指出，本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。

吳密察也說，故宮文物因為沒有鑑價、保費應也會很高，有技術性和實質性問題，所以故宮文物是沒有買保險的，但是當文物移動，譬如借展或者到故宮南院，我們就會保險。

關於故宮文物沒有買保險一事，有網友在臉書留言指出，「從上到下螺絲鬆得徹底」、「照價賠償」、「故宮院長應下台負責」、「人為問題要全民負擔？」「誰摔損 由當事者認賠？」「覺得合理？」但也有人認為「破不破都是全民買單，沒事高保險更是全民要買單」。