根據金管會統計，防疫險、疫苗險總理賠金額已超過1366億元，富邦產險承保量最大，成疫情下最大苦主；富邦集團董事長蔡明忠今出席蔡萬才台灣貢獻獎頒獎典禮，首度公開承認防疫險錯誤，第一，沒做好父親蔡萬才叮嚀的風險控管，第二，防疫政策出現很大轉變卻應變不及，造成社會誤解與責難，要向天上的父親說聲「對不起」。

不過，蔡明忠表示，「摸摸良心，雖然對不起總裁(蔡萬才)，但還算對得起自己」；蔡明忠表示，為避免大家擠到醫院做PCR，產險發揮防疫險功能，也接受快篩確診，住院日額也接受居家照護，產險業保住台灣珍貴醫療資源。

蔡明忠分享，父親將公司取名為「富邦」，是希望企業「富國強邦」，他也常說，做一個企業，不是為了賺大錢，而是要對國家有所貢獻。

富邦防疫保單理賠金額持續增加，富邦產險累計至9月虧損達169.69億元，主要受防疫保險賠款與提存準備金的影響，因而拖累富邦金控9月自結獲利，單月罕見出現稅後虧損40.69億元；不過，富邦金累計今年前9月稅後獲利仍有850.30億元水準，每股稅後盈餘(EPS)為6.62元。