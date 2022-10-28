新北一名人妻控訴丈夫婚後多年仍和前女友花花（化名）保持連絡，丈夫甚至還打視訊電話給對方，觀看她洗澡，並將視訊內容截圖回味，妻子發現後憤而向花花提告求償100萬元。法官認為人夫只是面露微笑的觀賞前女友洗澡，並沒有做出示愛舉動，因證據不足無法證明花花有侵害人妻配偶權，故判妻子敗訴，可上訴。

據判決書指出，人妻與丈夫於2016年結婚，但丈夫結婚後仍持續與前女友花花保持聯繫，儘管再三她向丈夫表示不妥，兩人依舊故我，花花更將其電話、臉書、IG等通訊方式全部封鎖。人妻在2019年6月20日發現丈夫曾與花花視訊通話，檢視內容發現女方全裸洗澡與丈夫對話聊天，毫不掩飾展露其身材讓丈夫觀覽，讓人妻非常震驚，用丈夫手機撥打給對方，但她聽到是人妻的聲音就立即掛斷。

人妻不死心，辦理新的IG帳號私訊花花要求說明，事隔多日後，花花才以IG簡訊對人妻表示道歉，人妻沉澱過後，發現花花仍在這2年期間持續與丈夫聯繫，憤而向花花提起損害賠償訴訟，提告求償100萬元。

花花表示她早在IG回應人妻「當天我是喝醉斷片的狀態，隔天才發現人夫有打給我，但我完全是沒印象」，且自己搬去澳洲後，因國外飲酒風氣盛行，便有喝酒聊天之習慣，人夫打給她當日，她因酒後意識不清，打算梳洗後直接就寢，梳洗過程中僅認知到是通訊軟體上的朋友來電，便隨手按下接聽鍵，並無進一步認知到來電者為人夫，主觀上並無侵害人妻配偶權。

法官檢視截圖，可見花花神情愉悅與人夫對話，期間並有故作皺眉、雙手向鏡頭擺動揮舞等表情動作，且毫無對人夫掩飾其裸體之意思，可見其對人夫之熟稔及熱情程度，且花花甚至有吹乾頭髮後一手持手機、一手摀嘴笑之舉動，神智清醒狀態十分清楚。

不過據此並無法得知兩人視訊通話內容，僅能看見人夫面帶微笑觀覽花花洗澡過程，而未見人夫對其有何表示愛意等舉動，無法得知該次視訊對話純係偶發事件，抑或係彼此親密聯繫之呈現；且縱認該次視訊對話是花花主動撥打，且有意展露身材給人夫觀覽，充其量僅是花花單方挑逗，人夫被動地接受該次視訊對話，亦無法證明兩人有發展婚外情之意思，人夫並未拒絕並加以觀覽花花洗澡過程，就已婚人夫之身分而言固有未當，但仍無法證明兩人有逾越結交普通朋友之不正常往來關係，故判人妻敗訴，全案還可上訴。