衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨帶隊密會民進黨台北市長候選人陳時中惹議，國民黨下午批評，距選舉只剩30天，現職官員前往夜奔候選人陣營，根本行政徹底不中立，難不成選情告急，輔選國家隊又要成形？

衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨帶隊密會民進黨台北市長候選人陳時中惹議，國民黨下午批評，距選舉只剩30天，現職官員前往夜奔候選人陣營，根本行政徹底不中立，難不成選情告急，輔選國家隊又要成形？（周志豪攝）

郭音蘭質疑，薛瑞元等人此次失格演出，是否與高端疫苗緊急使用授權（EUA）將遭撤銷相關；畢竟現在正值選戰期間，現任官員居然前往候選人競選總部，總不可能只是喝紅酒、吃大餐？

郭音蘭表示，過去民進黨真的要在也是要求行政中立，如今執政6年，綠能你不能又重現，雙重標準無極限；面對輔選國家隊出動，呼籲台灣人民理性判斷，唾棄行政不中立的黨意官員。

郭音蘭舉例，兩年前高雄市長補選時就曾發生1天之中，從行政院長、副院長到時任衛福部長的陳時中接力發言挺陳其邁，一整套行政官員助選行程，挨批「補選國家隊」，當時行政院也形同陳其邁的競選總部。