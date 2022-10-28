新北市三重區昨(27)日下午有名46歲莊姓男子剛聚餐完，竟酒駕開車上路，結果不慎在重新路與中寮街口連續追撞1輛計程車及機車，肇事後莊男還意圖叫計程車逃跑，結果被民眾發現後攔下，但莊男仍不死心企圖步行逃逸，由於事發現場離三重警分局不到200公尺，民眾索性直接跑到分局報案，值班員警趕緊追出才將莊男攔下，全案以公共危險罪法辦。

這起事件生在27日下午3時44分許，莊男當時駕駛一輛白色轎車，沿重新路往台北橋方向行駛，結果在中寮街口從後方追撞一輛等紅燈的計程車以及機車，造成機車騎士20歲曾姓男子身體多處擦挫傷，轎車還衝出停止線煞停在路中央。

然而肇事的莊男下車後並非等候警方前來處理，而是看了看後方的情形後，立刻從車上拿取個人物品後，在路邊招手叫了一台計程車後企圖落跑，有熱心民眾發現後趕緊衝上將計程車攔下，莊男見無法坐車逃跑仍不死心，選擇步行往重新橋方向逃跑，還大膽經過三重分局前逃逸。

不過有2名熱心民眾持續試圖攔阻莊男，在經過三重分局前時其中一名民眾趕緊跑進分局報案，值班員警獲知後趕緊追出，才成功將莊男逮捕回分局偵辦。

據了解，莊男當時剛聚餐不久，沒想到他竟不顧安全選擇酒駕上路，被逮後酒測值被測出0.46，當除除了現場事故派出一波警力處理外，又派出另一波警力將莊男帶回現場了解事發經過，目前全案依公共危險罪移送法辦。

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