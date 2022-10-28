群創Smart Display Metro在華盛頓「美國臺灣形象展」以5G智慧城市沉浸體驗智慧顯示數位列車躍上國際版面，吸引美國軌道列車業者策略洽談。群創數位列車今年1月北捷板南線首航以來，已是品牌主新寵兒：寶可夢、New Balance、Microsoft、Samsung、SONY子彈列車吸引超過700萬人次搭乘，軌道迷Youtuber開箱文超過百萬點閱率，數位列車廣告累積營收超過千萬，台北捷運GO APP亦隨同增加許多下載量，成為台北捷運跨業合作數位轉型成功合作案。

群創率先導入高階曲面液晶顯示螢幕與ACeP彩色電子紙，取代傳統LED與紙本海報廣告。群創總經理楊柱祥表示，群創布局場域經濟，北捷數位列車廣告營運商模，發現主題影像視覺抓緊乘客目光，網路口碑轉換為品牌購買率，線上線下串聯，商機可期。

21歲時拿到加拿大卑詩省第8屆世界ANCA協會INAP視覺藝術獎首獎的羅得嘉Billy Degas Lo是亞斯伯格症畫家，上帝為他開啟了藝術創作那扇窗，畫風有極高辨識度及療癒感，不僅與服裝設計師跨界參與首爾、巴黎、台北時裝周秀。更入選2020 Art Capital巴黎首都藝術節，與世界各地畫家一起展出。

楊柱祥認為，北捷數位列車掌握台北交通樞紐，把國際藝術搬上數位列車，乘客搭車也可置身國際藝廊中，藝術X智慧顯示X軌道交通融合，希望擦出不一樣火花。此次板南線341數位列車，展出六大主題透過快易通國際媒體後期製作，將50幅作品數位化影像化，10月29日～11月4日7天板南線限定，將掀起網美與軌道交通Youtuber打卡拍照風潮。

研調Fortune Business Insights指出，5GAIOT智慧交通是各國數位政府的主要政策，解封後的智慧交通成長力道強勁，2021～2028年複合成長率高達11.1％，2028年可達2068億美元。9月德國柏林INNOTRANS展亦嗅出商機，新款軌道交通列車以LCD取代LED顯示螢幕趨勢確定。此外，數位發展部研議公部門委外電子數位看板將納規範，特別是交通運輸場域，對台灣顯示器業者是一利多。楊柱祥強調，國境解封啟動軌道交通建設，北捷場域經濟經驗國際輸出，群創不缺席。