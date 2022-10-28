北市內湖區某國小李姓音樂女老師，認為1名小六學童無故離開教室，竟然追出拉住對方雙手，還推對方去撞牆，家長事後獲知憤而提告，士林地檢署原本不起訴，但家長提出再議，高檢署要求重新偵查後，士檢近日依傷害罪起訴女教師。

起訴指出，李姓女老師2021年4月教授音樂課時，認為林姓學童上課不守秩序，寫了1張字條交給另名同學，要他拿去老師辦公室，提醒班導師把林的聯絡簿給李姓老師，李要提醒林的家長多加關懷。

同學拿字條後便前往辦公室，此舉引來林姓學童好奇，追出去想看紙條內容，此舉引發李姓女教師不滿，認為他沒有報告擅自離開，也跑出去拉住林童。

林姓學童指控，老師當時將他兩隻手都拉住，接著推他的頭去撞牆，還有搥他的腰部，家長事後獲知此事，帶小孩去驗傷，發現包括頭部、胸部、手腕、腹部及小腿都有擦剉傷，憤而報警提告。

李姓女教師偵訊時，表示林童態度不佳，又擅自離開教室，她制止時還被林童攻擊，她氣不過才出手反擊，士檢偵查後不起訴處份。

林童家長不服提出再議，高檢署要求士檢續行偵查，檢察官再次調查後，發現李姓女教師事後也曾驗傷，但身上未有任何傷痕，認定李女失控打傷林童，依傷害罪起訴。