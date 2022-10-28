45歲的黃小姐因跌倒導致右肩膀與腳踝受傷，即使黃小姐在受傷的第一時間已配合中西醫的建議積極治療，但看似痊癒的受傷部位仍隱隱作痛。強烈的疼痛感，使黃小姐無法使用右手牽孩子走路、步行更是走沒幾步就得坐下來休息。所幸她陸續在去年跟今年於三總的整合疼痛治療中心，進行創新的導管微創治療，從根本消除不正常的血管，方能重啟正常生活。

●抓出持續疼痛根源 方能對症下藥

「X光跟超音波檢查看起來都好了，為何還持續疼痛？」這是很多患者的疑惑，長期鑽研「骨骼肌肉影像」的三軍總醫院放射診斷科暨整合疼痛治療中心許一智醫師解釋，各類外傷、職業傷害跟運動傷害，在疼痛處會呈現紅腫狀態，這是因為體內會自然地增生血管協助發炎組織復原，然而當組織逐漸修復完成，這些增生的異常血管卻沒有隨之消失，持續提供周遭裸露的細小神經養分，這可能就是在看似完好、也無腫脹的情況下，仍讓患者不斷疼痛的原因。

●導管微創治療 從根本解決消除疼痛根源

導管微創治療是從根本治療頑固性疼痛的創新療法，手術過程是從鼠蹊部、手部或足部，將動脈導管的出口放置到疼痛部位周圍，再將細如髮絲的導管深入病灶處的微血管施打顯影劑，當發現不正常的血管增生後，再施打栓塞藥劑，抑制不正常的血管增生，達到減緩疼痛的效果。

許一智表示，要判斷是否為不正常的血管在作怪，得在手術過程中方能確認，因此前期普遍會先為患者進行局部針劑治療，這一步可提前確定患者的疼痛位置，同時若在局部施打針劑有效，後續導管微創治療的有效機率相對提高，爭取機會讓患者在術後一勞永逸，不再受疼痛干擾。

●醫師：術後恐有暫時性的瘀血與疼痛

在門診中，上肢常見的傷害為肩關節、五十肩、網球肘，下肢則是腳踝、膝關節疼痛。手術時間大約為1-2小時，上肢通常能在門診時間完成，下肢由於傷口較大，需另外安排住院檢查與術後觀察。許一智也提醒，由於是動脈穿刺，因此穿刺部位可能會有瘀青跟血塊，治療部位也會有紅斑跟暫時性的肌肉疼痛，平均1個月內會逐漸消除，不須過於擔憂。

文章來源：本文由《健康醫療網》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章