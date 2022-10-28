交往多時的情侶，若遇到另一半謊報職業，該怎麼辦？一名網友自述，穩交半年的女友突然改口，說自己只是作業員，不是工程師，「很抱歉我騙了你」，讓原PO超崩潰。他強調，自己以結婚為前提，也把女友帶給眾親友看過了，現在「突然改職業」，要怎麼解釋？

原PO在匿名論壇「Dcard」以「女友騙了我她的職業」為題發文，對方初認識時自我介紹在科學園區擔任工程師，最近竟主動坦白，她其實不是工程師，而是作業員。

原PO問為何說謊，女友說一開始沒想到兩人會交往，更沒想到論及婚嫁，後來覺得良心不安，決定把真相和盤托出。原PO無奈地說，「我這半年帶她認識了我周遭的家人同事朋友，大家都以為我女友是工程師」，這下不知該如何解釋。

部分網友認為既然心中有疙瘩，乾脆分手，「現在是職業說謊，以後會不會又有別的」、「你們的互信已經沒了，結婚後更慘」、「半年都不講，也拖太久」。不過也有人覺得，若兩人相處很合得來，婚前把事情講開沒什麼不好，「當作業員很丟臉嗎？你到底喜歡她哪一部分」。