29歲曾格爾締造了不少登山紀錄，被粉絲封為登山女神，近日，她被週刊爆料與已婚富商過從甚密，但曾葛爾已發文否認，並表示為維護自身名聲將提告。而富商正宮先前發長文，聲淚俱下描寫發現被背叛心情，引來大批網友安慰，昨(27日)她再發文，透露事發當日她照常去上班賺錢，沒因此感覺到世界崩壞，只因她認為：「只有妳自己最可靠，只有工作最穩當，請妳千萬不要放棄工作」。

富商正宮本月初發文，表示發現當晚自己一邊哭一邊截圖，最後截了175張照片，她百思不得其解對方和自己老公到底是怎麼樣的情誼，雙方只認識9個多月，她也認為曾格爾不是剛出社會不懂事的女孩，為何不懂跟人夫保持距離？為此已透過律師，向曾格爾提出「侵害配偶權」之訴訟。

富商正宮發文。（圖／翻攝自 IG）

昨正宮再發文，透露事發之後朋友都問她為何能夠這麼勇敢，隔天她繼續既定的工作錄音訪問，這陣子她也停止腳步繼續工作，認為其有助於讓她轉移注意力，她感謝大家安慰，表示：「現在心情終於可以漸漸平靜，讓生活繼續前進。」話鋒一轉，正宮說，工作帶來的不只成就感，還有實際的金錢收入，「我喜歡賺錢，尤其在這非常時期有業績、有錢入帳，心裡特別踏實。」

賈永婕留言替正宮好友加油打氣。（圖／翻攝自 IG）

有鑑於此，正宮想呼籲全天下的女人，「工作帶來收入，讓妳自由不被誰制約；也帶來能力，情傷時可以用工作療癒自己，一旦人生危機爆發，妳還能思考，並且擁有做決定的勇氣！」並強調這世界某一天可能靠山山倒、靠人人跑，只有工作最可靠，在有能力的範圍千萬不要放棄工作，並指：「我愛上班」，好友賈永婕稱讚說：「我的偶像」，其他網友也回：「真的！完全認同～對於週遭朋友因小孩的緣故放棄工作，而感到不捨！」、「希望惡魔老闆好好愛自己，我們很多人都愛妳（潛水的來揮手」、「真的。有收入的女人，即使遇到感情危機也不至於全世界崩塌」。