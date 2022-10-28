國民黨新竹市長候選人林耕仁今日召開記者會，針對新竹在地交通議題，公布最新「5大政策1個解方1大訴求」，包括縣市合作、打通環節、智慧交通、道路平權、綠能交通等；林強調，交通就像人身體裡面的「血路」，血路如果通，任督二脈被打通，身體自然就會健康。

林耕仁今日與新竹市議員張祖琰聯合召開交通政策發布記者會，提出「交通5大政策1個解方1大訴求」。5大政策包括：縣市合作、打通環節、智慧交通、道路平權、綠能交通；1個解方為「徹底解決關埔塞車窘境」，其中更分為短期、中期、長期三大計畫。

至於1大訴求，則是「停止興建新竹大車站」，林耕仁指出，華而不實的規劃，預算從50億暴增至104億，卻有可能讓新竹市切割的都市交通再也無法有縫合的機會。

林耕仁表示，交通就像人身體裡面的「血路」，血路如果通，任督二脈被打通，身體自然就會健康。交通是城市很重要的一個關鍵，新竹市長期以來有超過7成以上的民眾對於交通不滿意，他提出新竹市交通改善的政策，當選之後一定將改善交通列為市政的重點，讓新竹市民未來能夠逐漸擺脫交通壅塞之苦。林重申，提出真正改善交通的政見，讓未來新竹市的交通能夠四通八達，是未來執政者的責任也是義務。