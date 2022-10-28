迎接綠色商機，台南市經濟發展局攜手經濟部能源局共同推動綠能發展，規劃11/17~11/18一連2日在大台南會展中心東展區舉辦「2022綠未來-智慧綠能創新與新創展」，逾百格攤位招商成功，吸引許多知名企業如精誠資訊、思納捷科技、美格儲能、恩茂科技報名參展。為歡迎各界踴躍前來綠能展參觀，18日加碼贈送限量早鳥禮-綠未來展玻璃杯。

台南市長黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城是市府與中央共同攜手打造的國家綠能產業重鎮，台南沙崙的轉變有目共睹，從甘蔗田蛻變成智慧綠能科學城，未來沙崙不只將成為南台灣經濟及綠能產業推動核心，肩負亞太綠能與資安智慧研發的重任，以及為台灣能源發展找新解方的使命。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，此次綠能展設計政府主題館、學研探索區、綠能之星區、永續能源區、智慧未來區等5大展區，總規劃逾100格攤位數，徵展不到1個月即報名額滿，吸引知名企業及新創公司參展。

其中政府主題館以「GO GREEN X GO FUTURE」為主題，設有寓教於樂的知識與親子互動體驗，也規劃達森快保的平衡車闖關活動，每日中午發放限定30名額試乘券，讓民眾來體驗。因11月18日適逢2022 TTF大台南國際旅展，為歡迎各界踴躍前來綠能展參觀，當天更加碼贈送限量早鳥禮-綠未來展玻璃杯。

「綠能之星區」參展包含深耕太陽光電產業的高光綠能、首創台灣第一款WiFi智能開關面板的奕碩科技、建築隔熱節能玻璃貼模的創新領導者台灣節能膜等；「永續能源區」參展包含獨家節能高效率的專利炭化製程的官田烏金、路加服務科技旗下共享交通新品牌「oloo」則打造台灣第一家電動滑板車租賃服務等；「智慧未來區」參展包含首次公開獨家智慧貼壁式無人載具技術的佐翼科技、唯一台灣區代理奧地利SYLOMER減震系統的台灣高登材料工程等。

另外，透過「學研探索區」規劃展示成大綠能研究成果技術、南大資安系統整合、南科育成的節能塗料、崑山科大減少螢光粉用量卻更亮的LED燈、與金屬工業中心節能減碳系統成果展現。