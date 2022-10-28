完工後的青山村衛生室充滿濃濃原民風格。(屏縣府提供)

三地門鄉青山村衛生室重建工程28日舉行動土典禮，活動在青山文化健康站的長輩表演中熱鬧展開，這眾所期盼的工程將於2023年7月完工啟用。

屏縣府衛生局副局長張秀君表示，三地門鄉青山村居民共740人，因地處偏鄉，村民大都仰賴三地門鄉衛生所在青山村衛生室提供的預防保健及巡迴醫療服務；為營造及提昇原鄉部落鄉親健康，屏縣府積極向衛福部爭取衛生室重建經費，獲得補助工程款415萬5889元，縣款自籌856萬4111元，總經費共1272萬元。

屏縣府秘書長邱黃肇崇說，原鄉幅員廣闊，為提供可近性優質的醫療環境，除了青山村衛生室重建，後續亦將持續推動其他部落衛生室重建工程，盼能提升在地醫療服務，打造優質原鄉照顧體系。

原青山村衛生室建於1981年，面積僅約16.9坪，建物老舊且空間狹小，無法提供鄉親完善的醫療保健服務，2019年起，縣府團隊歷經規畫及多次協調溝通，終於完成土地撥用，並向衛福部爭取經費挹注，完成工程發包。

張秀君表示，重建後的衛生室基地面積50.7坪，為1樓建築物，目前規畫診療室、掛號室、候診室等，除改善醫療保健門診友善就醫環境外，也提供預防注射、家庭訪視、巡迴醫療、整合性篩檢、傳染病防治與衛生教育等公共衛生醫療服務。

室外也規畫停車格及無障礙停車場，衛生室外牆以深色系為主，入口處利用傳統石材及原住民圖騰(陶壺、百步蛇圖紋、太陽)等元素，極富原住民部落風貌，期待以嶄新的軟、硬體設施設備、優質的專業人力和多元的醫療保健服務，守護三地門鄉親健康。