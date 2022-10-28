志工是現代社會最重要的無形資產，也是各項活動圓滿完成重要的夥伴，教育部體育署為感謝在各項活動賽事中無私奉獻的志工夥伴，連續第4年辦理體育運動志工表揚活動，28日特別在嘉義市舉辦「111年社會體育運動志願服務表揚活動」，表彰8個縣市的團隊獲頒「傑出團隊」獎及12個縣市共17名志工獲得「活力志工」個人獎。

體育署表示，今年的評選會議中，評審委員經過充分討論，最終評選出「傑出團隊獎」及「活力志工獎」的獲獎名單。這些團隊及志工服務的能量及特色也都各具特色。例如本次獲得「傑出團隊獎」的新竹市微笑志工隊(中華民國國際體育運動志工交流協會)成立至今6年，志工的人數超過500名，其中包含79歲長者及14少年的志工，從剛開始在新竹市地區投入各項運動活動推廣的志工協助，進而到與新竹市政府合作服務新竹市運動會等各項支援，近年更是積極媒合各項社會資源，給予志工不一樣的服務體驗及成就，像是投入P.LEAGUE+的新竹市攻城獅例行賽、中華民國滑冰協會的2021全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽等媒合，這些都是組織團隊的品牌建立，對外展現團隊志願服務的量能。

獲得「傑出團隊獎」的台中市大甲區體育會，早在民國97年就成立，陸續協助各區體育會建立志工制度，並編制了許多行政庶務小組，協助各項活動的運作，同時也配合中市運動場館的清潔維護，可說是中市各項活動推動的最佳助手，也因為中市團隊在地服務的多元化，團隊中的志工及幹部也都獲得其他單位的表揚，如中市志願服務獎勵及衛生福利部志願獎勵。

另外，在17位獲得「活力志工獎」的志工，每一位都是臥虎藏龍，如新北市政府體育處志工隊的王麗琴志工，自92年就參與服務，超過19年資歷的她曾擔任2017世大運的志工，也擔任新北市體育處志工隊隊長，不僅獲獎無數，也曾於107年獲得模範志願服務家庭獎。

今年表揚活動的主題定為「志在運動 服務無限」，期望每一個志工團體及每一位志工夥伴未來都能持續投入體育運動志願服務的行列，不僅是因為熱愛運動而投入，也希望大家可以把運動、健康的活力，發散給周遭的家人朋友，參與體育運動志工服務揮灑熱情，同時在後疫情時代把正面健康的力量帶給更多人，延續全民運動的風氣。